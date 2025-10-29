İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca ilçelerde konuşlandırılan mobil araçlarda görev yapan sağlık ekiplerinin kanserde erken tanı ve tedavi için bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Gittikleri yerlerde kadınlara meme ve diğer kanser türleri hakkında bilgiler veren ekipler, ücretsiz meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taramaları da gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda iki mobil araçla 13 ilçeyi dolaşan ekipler, mamografi çekimi yaptırmak isteyen 74 bin kadına hizmet verdi, 166 kadına meme kanseri tanısı koydu.

Yapılan tarama sayesinde erken evrede teşhis edilen kadınları hastanelerdeki ilgili servislere yönlendiren ekipler, teşhis sonrası tedavi süreçlerinin de takibini yaptı.

"Tarama sınırına giren her kadına ulaşmayı hedefliyoruz"

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, AA muhabirine, kentte meme ve diğer kanser türleriyle ilgili tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kentin en ücra yerlerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Tosun, "Sahada kadınlara hizmet veriyoruz. Mobil aracımızın ulaşamadığı yerlerde minibüslerimizle hastalarımızı alıp mobil araçlarımıza ve sabit cihazlarımıza taşıyoruz. İpekyolu, Tuşba ve Erciş'te sabit tarama yapan mamografi cihazlarımız var. Köylere ve kasabalara giden iki mamografi aracımız var. Bunlarla beraber radyoloji teknikerlerimiz ve yöneticilerimiz sahada çalışma yürütüyor. Tarama sınırına giren her kadına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Önemli bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda 74 bin kadını meme kanseri nedeniyle taradık. 166 tanesine erken evre meme kanseri tanısı koyduk. Bunların hepsi yaşıyor. Ameliyat olanlar, radyoterapi ve kemoterapi alanlar var. Bunları rutin aralıkla takip ediyoruz. Tarama yapmamız gereken hastaların yüzde 60'ına bu şekilde sahada ulaştık. Hedefimiz yüzde 100'ü yakalamak. Bu konuda halkımızın da bize destek vermesi lazım. Tarama yapılabilecek her kadının bize başvurmasını bekliyoruz. Başvurmayan kadınları öncelikle arayıp randevularını oluşturup gelemeyecek olanların da ayağına gidiyoruz."

Kadınlara rutin meme muayenesi konularında eğitim verdiklerini dile getiren Tosun, valilikle birlikte yürütülen "Sağlıklı Kadınlar Projesi" kapsamında ekiplerin sahada kadınları bilgilendirdiğini söyledi.

Tosun, "Mamografi ile şüpheli çıkan kadınlarımız için genel cerrahi polikliniğinden randevu alıyoruz. Muayeneden sonra ultrason çekimlerini ve gerekirse biyopsilerini yaptırıyoruz. Türkiye'de meme kanseri sekiz kadında bir görünüyor. İlimizde de bu oran ülkeyle paralel. Kanser taraması sınırına giren erkek ve kadınları ilçe sağlık müdürlüklerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.