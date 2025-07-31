Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan alımlarda, Ortaöğretim (KPSSP94), Ön Lisans (KPSSP93) ve Lisans (KPSSP3) puan türlerinden en az 70 puan ve üzeri alan adaylar başvuru yapabilecek.

3.500 sözleşmeli personelin alınacağı belirtilen ilanda, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere toplam 3.500 personel alımı yapılacaktır.” denildi.

İlanda, Van için 70 infaz koruma memuru ve 2 hemşire olmak üzere toplamda 72 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlanda personel alımına ilişkin genel şartlar şu şekilde açıklandı:

-Türk vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 15.Ağustos 2025 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezi sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir).

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, 01-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı / İş Başvuru Ekranı üzerinden saat 23.59’a kadar gerçekleştirebilecek.

İlanın tüm detaylarına https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinden, Adalet Bakanlığı başlığı altındaki linkten ulaşabilir.