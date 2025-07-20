Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin işe yerleştirme verilerini yayımladı. Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde 759 bin 945 kişi iş sahibi olurken, Van’da bu sayı 4 bin 599 olarak raporlandı.

1 milyon 118 bin nüfusuyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin en kalabalık ili olan Van’da, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 4 bin 599 kişi işe yerleştirildi. Açıklanan verilere göre bu dönemde Van’da işe yerleştirilen 4 bin 599 kişi, il nüfusunun yaklaşık yüzde 0,41’ini oluşturuyor.

Bu dönemde Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla işe alım 11 bin 148 kişiyle Malatya’da gerçekleşirken, Erzurum 5 bin 543 kişiyle ikinci, Van 4 bin 599 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Van, nüfusuyla bölgenin en kalabalık ili olmasına rağmen, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemindeki işe alım sayısında, Malatya ve Erzurum’un gerisinde kaldı.

Van’da geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 3 bin 235 kişi işe alınmıştı. Buna göre Van’da bu sene, İŞKUR aracılığı ile işe alınanların sayısı yüzde 42,16 oranında artış gösterdi.