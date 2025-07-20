Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2024 doğal gaz verilerini yayımladı. Türkiye genelinde toplam abone sayısı yaklaşık 20 milyon olurken, Van’daki toplam doğal gaz abone sayısı 157 bin 382 olarak açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2024 doğal gaz verilerini yayımladı. Türkiye genelinde toplam abone sayısı yaklaşık 20 milyon, toplam tüketim ise 53,226 milyar Sm³ (Standart Metreküp) olarak gerçekleşti. Van’daki tüketim, ulusal tüketimin yüzde 0,53’ünü oluşturuyor.

Bu verilere göre, Van’da abone sayısı 157 bin 382’ye ulaştı. Van’da tüketilen doğal gaz miktarı 281 bin 963 Sm³ olarak kayıtlara geçti. Şehirde serbest tüketici sayısı 7 bin 966 olarak açıklandı.

Van’da doğal gaz dağıtımı Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından sağlanıyor. Şirket, 134 kadrolu personel ve 138 müteahhit/taşeron çalışanıyla hizmet veriyor.