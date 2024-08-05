Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 7 bin 571 devriye görevi yapıldığı belirtildi.
373 bin 632 şahıs ve 314 bin 390 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, “Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 58, terör suçundan 20, hırsızlıktan 15, uyuşturucudan 12, kaçakçılık suçundan 14 ve diğer suçlardan 109 şahıs olmak üzere toplam 228 şahıs yakalanmış olup 52’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
Kaynak: iha