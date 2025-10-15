Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde, doğum sonrası bebeklerin daha iyi koşullarda tedavi görmesi için müşahede altında tutulduğu süreçte, annelerin konforlu bir şekilde konaklayabilmesi amacıyla Türkiye’nin en modern ve konforlu anne oteli Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesinde inşa ediliyor.

Türkiye'de prematüre bebek anneleri için özel olarak tasarlanan anne oteli, ilk kez Van YYÜ Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Tuncer öncülüğünde Van’da hayata geçirilmişti. Şimdi ise daha modern yapısıyla, yeni bir anne oteli hizmet vermek için gün sayıyor. Anne oteli, 14 çift yataklı oda ve 4 taburcu odasıyla toplam 32 anneyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip olacak.

Annelerin bebekleriyle kesintisiz temas kurabilmesi için tasarlanan anne oteli, ücretsiz yemek desteği de sağlayacak. Özellikle kırsal bölgelerden ve şehir dışından gelen, doğum sonrası stres yaşayan anneler için rahat bir ortam sağlamayı amaçlayan tesis, anne-çocuk bağını güçlendirmeyi amaçlıyor.

PROF. DR. TUNCER: TÜRKİYE’DE TEK ÖRNEK

Yeni acil binasının içerisinde yapılacak olan anne otelinin detayları hakkında konuşan Prof. Dr. Oğuz Tuncer, “Anne otelimizde yaklaşık tekli olarak yapsak 28 anne barınacak. 14 oda çift yataklı otel konforunda, aşağı yukarı 28 anne. 4 tane de taburcu odamız var. 14 tane ikili odamız, toplam 32 anneyi otel konforunda konaklatabilecek. Türkiye’de tek örnek, inşaat süreci bittikten sonra döşemesini yaparsak 5 yıldızlı otel konforunda ve tamamen ücretsiz şekilde olacak. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir konforla anne konaklandırılmıyor. Böylelikle anne ile çocuk arasındaki temas kesilmiyor ve anne sütünden de azami verim sağlanıyor.” dedi.

PROF. DR. KARAMAN: 32 ANNEMİZİ OTEL KONFORUNDA AĞIRLAMIŞ OLACAĞIZ

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman da, “Yeni acil binamızı hizmete açtığımızda anne otelimizde toplamda 32 annemizi otel konforunda ağırlamış olacağız. Daha önce Türkiye’de ilk defa üniversite ve devlet bazında anne oteli yine Van’da yapılmıştı. Prof. Dr. Oğuz Tuncer’in öncülüğünde ilk defa başlatılan hizmet giderek tüm Türkiye’ye yayıldı. Şimdi yine ilk defa bir otel konforunda böyle bir hizmet Van’da verilecek.” ifadelerini kullandı.

“ANNELER İÇİN BÜYÜK BİR DESTEK SAĞLAYACAK”

Prematüre bebek annelerinin, postpartum dönemde psikoz ve depresyon gibi zorluklarla da mücadele ettiklerini ifade eden Karaman, anne oteliyle beraber şehir dışından ve kırsal bölgelerden gelen hastalar için otel konforunda hizmet sunularak annelere destek sağlanacağını söyledi.

Karaman, açıklamalarında son olarak şunları kaydetti:

“Gelen annelerin bebekleri genellikle prematüre oluyor ve bu haliyle stresli bir dönemi beraberinde getiriyor. Anneler, postpartum dönemde psikoz ya da depresyon gibi zorluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Hem şehir dışından hem de kırsal bölgelerden gelen hastalarımız var. Onlara otel konforunda bir hizmet sunmamız, anneler için büyük bir destek sağlayacak."