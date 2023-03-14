Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kırsal bölgelerde kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle kapalı olan mahalle ile mezra yolları, yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Van merkeze 90 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesi Töreli, Anaköy ve Daldare mahalle grup yolu ve bu mahallelere bağlı 10 mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 5 metre kalınlığında karın bulunduğu bölgede ekipler, zorlu coğrafyaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Daldere Mahallesi sakinlerinden Muhsin Yılmaz, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bu yıl yollarını erkenden açtığını belirterek, “Ekipler yaklaşık 5 metre karı temizleyerek hizmet ediyorlar. Hayvan yemimiz bitmişti. Yol açıldı, gittik hayvanlarımıza yem aldık. Bu çalışmalarından dolayı büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Gevaş Şantiye Şefi Maşallah Şeker ise "Havaların ısınmasıyla birlikte şehir merkezindeki karla mücadele çalışmalarımız bitti.

Ama biz halen yüksek rakımların olduğu kırsal alanlardaki yollarda karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yer yer kar kalınlığı 5-6 metreye kadar ulaşabiliyor.

Biz zorlu şartlara rağmen çalışmamızı sürdürüyoruz. Halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

Öte yandan, karla mücadele yapan iş makinelerin bakım ve onarımını Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmanın yapıldığı alanda yapılıyor.İHA