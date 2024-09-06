Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 27 Ağustos- 03 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 16 bin 634 araç-sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucunda 226 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 102 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 54 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 20 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 9 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak, 6 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 6 araca-sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 3 araca-sürücüye abartı egzoz, 2 araca-sürücüye makas atmak, 1 araca-sürücüye çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran aracı kullanmak maddelerinden işlem yapılırken, 43 araç trafikten men edildi.