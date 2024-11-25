Van’da 4 gün önce kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu Hilal Büyüksaraç, kayıp haberlerinin ardından polis karakoluna giderek teslim oldu.

Van’da ikamet eden 16 yaşındaki Hilal Büyüksaraç 4 gün önce evden “okula gidiyorum” diyerek çıktı. Bir daha eve dönmeyen kızdan haber alamayan aile kayıp ihbarında bulundu.

Hilal Büyüksaraç, kayıp haberlerinin ardından Van’da polis merkezine giderek teslim oldu.

16 yaşındaki Büyüksaraç’ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.