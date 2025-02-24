Kardan dolayı Van'da 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalıyken, ekipler bu yolları da açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van’ın genelinde kar yağışı etkili oldu. Meteorolojik tahminler doğrultusunda Cuma günü başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti ve kent geneli hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı 32 mahalle ve mezrada yolların kapanmasına neden oldu.

İLÇE İLÇE KAPALI YOL SAYISI

Kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 8 mezra yolu, Başkale ilçesinde 2 mahalle 5 mezra yolu, Çaldıran İlçesinde 4 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 3 mahalle 10 mezra yolu olmak üzere toplamda 5 mahalle 27 mezra yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.