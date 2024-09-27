Erciş ilçesinde kafes avcılığı yapıldığı ihbarı alan Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Erciş Şefliği personeli, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bir operasyon düzenledi. Jandarma ve DKPM ekipleri gören şahıslar, çadırları yıkarak içeride bulunan kekliklerin doğaya kaçmasını sağladı. Düzenlenen operasyonda bölgede kurulan çadırlar içerinde 382 keklik ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişiye 382 keklik için toplamda 1 milyon TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA