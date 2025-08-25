Van Masterler 2. Şöhretler Uluslararası Futbol Turnuvası tamamlandı. Turnuva 3 gün sürdü ve renkli görüntülere sahne oldu.

Van’da üç gün süren turnuva, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Final karşılaşmasını; Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emin Topçu, İpekyolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Koyuncu, Tuşba İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen, ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç, TFFHGD Başkanı Erkan Odabaşı, Van Futbol İl Temsilcisi Vedat Balkış, TÜMSAD Van İl Başkanı Mutalip Demir, Wanhaber.com imtiyaz sahibi Uğur Tunçdemir, Van Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Ahmet Bayram ile iş dünyası ve spor camiasından birçok isim takip etti.

ŞAMPİYONLUK KUPASI VAN EKİBİNİN

Teknik direktör Fahri Baştürk'ün sorumluluğunda maça hızlı başlayan Van Masterler, 15. dakikada Özcan Elmas’ın golüyle öne geçti. İlk yarının bitimine doğru İran Urmiye Masterler skoru eşitledi. İkinci yarıda oyunun temposu yükselirken, 45. dakikada Fatih Karael’in kafa vuruşu Van Masterler’i 2-1 öne taşıdı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince şampiyonluk kupası Van ekibinin oldu.

KUPA TÖRENİ

Maçın ardından düzenlenen törende Van Masterler oyuncuları kupayı büyük coşku eşliğinde havaya kaldırdı. Karşılaşmanın ardından Azelin Gelinlik sahibi iş insanı Fatih Şevgin, iki takımın oyuncularını ve teknik heyetini yemekte ağırlayarak turnuvanın dostane atmosferini pekiştirdi.

“SPOR VE TURİZMİN BULUŞMA NOKTASI”

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Elite World Otel Genel Müdürü ve Van Masterler Turizm Birim Başkanı Oktay Aksoy, organizasyonun sadece bir futbol etkinliği olmadığının altını çizerek; “Bu turnuva dostlukların pekiştiği, sporun birleştirici gücünün öne çıktığı ve Van’ın turizm potansiyeline değer katan çok kıymetli bir organizasyon oldu. İran’dan gelen konuklarımızla aynı sahayı paylaşmak hem spor kültürümüzü hem de komşuluk bağlarımızı güçlendirdi. Van, spor turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip ve biz bu potansiyeli daha da geliştirmeye kararlıyız” dedi.

OTELLERDEN KONAKLAMA DESTEĞİ

Turnuvaya yalnızca sahada değil, organizasyonun her aşamasında destek verildi. Van’ın seçkin otelleri, turnuva için kente gelen misafirleri ağırladı.

Van Masterler Derneği yöneticileri, otellerin sağladığı desteğin yalnızca bir sponsorluk değil, aynı zamanda dostluk köprüsünün kurulmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

MİSAFİRLER VAN’IN TURİZM POTANSİYELİNİ GÖRDÜ

Elite World Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy desteğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Turnuvamızda yalnızca sahada değil, saha dışında da dostluk köprüleri kuruldu. Elite World, Avalon Altes ve Edens otellerinin sunduğu konaklama sponsorluğu sayesinde misafirlerimiz Van’ın turizm potansiyelini yakından tanıdı. Bu organizasyon, yalnızca spor değil, aynı zamanda hizmet kalitesiyle de örnek oldu” diye kaydetti.

YILMAZ: TURNUVANIN KAPSAMINI GENİŞLETECEĞİZ

Van Masterler Derneği Başkanı Zeki Yılmaz da,e maç sonu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Biz daha önce Türkiye'nin ses getirmiş en güzel turnuvalardan birini 2019 yılında yaptık. Eski milli futbolcuları çağırmıştık amacımız Van'ın spor turizmine katkı sağlamak, Van'ı tanıtmaktır. İnşallah artık uluslararası turnuvalar yapacağız. Urmiye Masterler, Tatvan Masterlerden oluşan üçlü bir turnuva yaptık. İnanılmaz mutlu kaldılar. Onlar da Eylül ayında Urmiye ve Tebriz'de bizi ağırlayacaklar. Bundan sonra Azerbaycan, Ermenistan, Irak, İran ve Türkiye'nin yer aldığı bir turnuva düzenlemeyi planlıyoruz. Ben bu çerçevede destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten ciddi anlamda bize destek oldular. 90 kişiyi getirip üç gün boyunca Van'da ağırlamak öyle basit bir şey değildir."

BAŞTÜRK; "VAN’IMIZIN KÜLTÜRÜNÜ, MİSAFİRPERVERLİĞİNİ SERGİLEDİK"

Van Masterler takımı teknik direktörü Fahri Baştürk ise, "Sporun sadece sahada oynanıp sahada kalan bir alan olmadığını bugün bir kez daha burada gördük. Sporun birleştirici ruhunu, Van'ın tanıtımında çok büyük etkisi olduğunu hep beraber izledik. Uluslararası bir turnuvaydı. Burada Van’ımızın kültürünü, misafirperverliğini sergiledik ve dayanışma, dostluk, huzur, kardeşlik örneği gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MİSAFİRLER MEMNUN KALDI

İran Urmiye Masterler kafile başkanı Şahin Azeri ise; “ Turnuva çok iyi geçti. Çok memnun olduk. Çok güzel ağırlandık ve çok memnun olduk. Finale yakışır bir final maçı izledik. Biz herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir ay içerisinde Van'ı Urmiye'ye davet ediyoruz. Bu turnuvada güzel dostluklar oldu" diye kaydetti.