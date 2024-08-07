Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 30 Temmuz- 06 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 13 bin 823 araç-sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucunda 127 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 106 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 50 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 21 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 14 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 14 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak, 8 araca-sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 6 araca-sürücüye abartı egzoz, 4 araca-sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 4 araca-sürücüye makas atmak maddelerinden işlem yapılırken, 29 araç ise trafikten men edildi.