Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayımlanan 2025 yılı coğrafi işaret geleneksel ürün verilerine göre Van’dan 2025 yılı içerisinde tescil alan herhangi bir ürün olmadı. Açıklanan verilerde, Van adına 10 ayrı geleneksel ürün için coğrafi işaret başvurusu yapıldığı görüldü.

Verilerde yer alan bilgilerde; Coğrafi işaret tescili, yerel ürünlerin korunması, taklitlerin önlenmesi ve bu ürünlerin ekonomik değerinin artırılması açısından önemli görülürken, Van adına yapılan başvuruların ise halen değerlendirme sürecinde olduğu, söz konusu ürünlerin henüz tescil almadığı görüldü.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun coğrafi işaretler veri tabanında yer alan bilgilere göre, Van adına yapılan başvuruların tamamı tescil sürecini bekliyor. Başvurular, mahreç işareti ve menşe adı kategorilerinde değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Van’dan yapılan coğrafi işaret başvuruları arasında Van Çatal Tatlısı, Van Virik Çorbası, Van Tandır Ekmeği (Lavaş Ekmek), Van Saray Kırık Buğdayı, Van Kekik Balı, Van Balığı İnci Kefali Konservesi ve Tir Buğdayı yer alıyor.

Başvurusu yapılan ürünler arasında Van Edremit Mordutu ile Van Cacığı da bulunurken, Van Cacığı için hem mahreç işareti hem de menşe adı kapsamında ayrı ayrı başvuru yapıldığı görülüyor.

Söz konusu başvuruların bir kısmı 2024 yılında yapılırken, bazı ürünler için başvuruların 2025 yılında gerçekleştirildiği kaydedildi.