SGK verilerinden elde edilen sonuçlara göre 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemiz genelinde sosyal yardım alanlara yönelik yapılan hizmetlerde toplam 19 bin 847 kişi işe yerleştirildi.

Aktif işgücü programları kapsamında 2024’te ülke genelinde ‘Mesleki Eğitim Kursu’ (MEK) alan kişi sayısı 108 olurken, aynı dönemde ‘İşbaşı Eğitim Programı’ (İEP) alan toplam kişi sayısı ise bin 956 olarak kayıtlara geçti.

Verilerde yer alan bilgilere göre 2024 yılında sosyal yardım alanlara yönelik yapılan hizmetlerde 2 bin 918 işe yerleştirme ile Diyarbakır ilk sırada yer alırken, Çankırı ise 15 kişi ile en az işe yerleştirmenin olduğu il oldu.

2024 yılında Ocak-Aralık döneminde illere göre sosyal yardım alanlara yönelik yapılan hizmetlerde Van’dan 584 kişi işe yerleştirilirken, işbaşı eğitim programı alan toplam ihtiyaç sahibi ise 83 olarak verilerde yer aldı.