TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre Türkiye geneli evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu.

2024 yılında Türkiye geneli 568 bin 395 kişi evlenirken, evlenme oranının en fazla olduğu il 104 bin 126 ile İstanbul oldu. Evlenme oranının en düşük olduğu il ise 353 ile Tunceli oldu.

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü.

VAN’IN EVLİLİK RAPORU!

Van’da evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 6 bin 564 iken 2024 yılında 7 bin 440’a çıktı.

Son 5 yıllık evlilik rakamlarının yer aldığı rapora göre; Van’da 7 bin 967 evlilik ile en fazla evliliğin olduğu yıl 2021 yılı oldu. Son 5 yıllık periyotta en az evliliğin yapıldığı yıl ise 6 bin 434 ile 2020 yılı oldu.

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı Van’da 2024 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti. 2023 yılında ise kaba evlenme hızı binde 5,82 olarak kayıtlarda yer aldı. Van’ın kaba evlenme hızı binde 0,2 oranında Türkiye ortalamasının altında seyretti.

Van’ın 5 yıllık evlilik tablosu ise şu şekilde oldu;

2020 yılında 6 bin 434 evlilik,

2021 yılında 7 bin 967 evlilik,

2022 yılında 7 bin 921 evlilik,

2023 yılında 6 bin 564 evlilik,

2024 yılında 7 bin 440 evlilik.