Tatvan'da yoğun kar yağışının ardından termometreler eksi 25 derecelere kadar düştü. Dondurucu hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında 2 metrelik buz sarkıtları oluştu. Çatılardan sarkan buz kütleleri, hem yayalar hem de araçlar için tehlike oluşturuyor.

Vatandaşlardan Murat Cihan Maltaş, buz sarkıtlarının oluşturduğu risklere dikkat çekerek, "Özellikle dar sokaklarda yürürken dikkatli olmak gerekiyor. Çatılardan buz parçaları aniden düşebiliyor. Yetkililer bu konuda önlem almalı, vatandaşlar da mümkün olduğunca dikkatli olmalı" dedi.



Öte yandan, dondurucu soğuklar yolları adeta buz pistine çevirdi. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ayrıca kar yağışı sonrası Van Gölü üzerinde oluşan buharlaşma ve bulut geçişleri ise görsel şölen sundu. Tatvan'da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de düşük seyretmesi beklenirken, uzmanlar don ve buzlanmaya karşı ek tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.