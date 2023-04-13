İlçeye 25 kilometre uzaklıkta Dalbastı Mahallesi'nde yaşayan Tayfur Örek, yerleşim yerinin yakınına kadar inen ayının iki ahıra girdiğini söyledi.

Ahırdaki keçi ve oğlakları telef eden ayının, bahçede bulunan arı kovanlarına da zarar verdiğini belirten Örek, şöyle konuştu:

"Ayı, sabaha karşı köyün aşağısındaki 30 arı kovanını parçalıyor. Ahırın kapısı demir olduğu için giremeyince damdan delik açıp girmiş. 11 keçi, 7 oğlağı telef etmiş. Daha sonra başka bir ahıra gidip 7 keçi ve 6 oğlağı da orda telef etmiş. Zararımız büyük." dedi.AA