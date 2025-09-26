Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde uygulanan yöntemle hastalar ağrısız, konforlu ve hızlı bir iyileşme süreci yaşıyor. Daha çok rahim ve yumurtalık hastalıklarının tedavisinde kullanılan vNOTES (vajinal doğal açıklık cerrahisi) yöntemi bölgede başarıyla uygulanıyor.

Bu yöntem sayesinde ağrının en aza indiği, iyileşme süresinin kısaldığı ve annelerin kısa sürede taburcu edilerek günlük yaşamlarına dönebildiği ifade edildi. Kliniğe başvuran 100'ün üzerinde hastaya bugüne kadar bu yöntem başarıyla uygulandı.

"Hastalar kısa sürede normal hayatına dönüyor"

İHA muhabirine konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mazlum Gönül, hastanede bir yılı aşkın bir süredir izsiz cerrahi yöntemiyle ameliyatlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu süre içinde de 100'den fazla hastayı bu yöntemle tedavi ettiklerini ifade eden Op. Dr. Gönül, "Bugün itibariyle 100 hastayı aşan bir serimiz oldu. İzsiz cerrahi nedir? Kadın doğumda yapılan bütün ameliyatların büyük ya da küçük fark etmeksizin karında hiç iz olmadan yapıldığı bir yöntemdir. Karında kesi yapılmadığı için hastalar ertesi gün taburcu olabiliyor, kısa sürede normal hayatına dönüyor ve çok az ağrı hissediyor. Ayrıca iz olmadığı için karın içi yapışıklıkların da azaldığını düşünüyoruz. Uzun süreli çalışmalar henüz bulunmasa da 2015 yılından beri ülkemizde yaygınlaşan bu yöntem, dünya genelindeki araştırmalarda daha az yapışıklık, daha az ağrı ve daha az komplikasyon gösteriyor" dedi.

Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen ‘laparoskopik' ameliyatlarda karında 3-4 küçük delik açılırken, vNOTES yöntemle ise tamamen doğal açıklıklardan yapıldığını dile getiren Gönül, "Bu nedenle karında hiçbir iz olmuyor. Cilt ve cilt altı dokular kesilmediği için ameliyat sonrası ağrılar minimum seviyede kalıyor, yapışıklık miktarı da çok azalıyor. Bu durum, ileride başka bir karın ameliyatı gerekirse operasyonu da oldukça kolaylaştırıyor. En büyük avantajlarından biri de bu. Ayrıca hastalar ameliyattan kısa süre sonra normal yaşamlarına dönebiliyor. Kadın doğuma dair birçok ameliyat bu yöntemle yapılabiliyor. Rahim alma, tüp, yumurtalık ve dış gebelik ameliyatları bunlara örnek. Henüz tüm operasyonlarda standart bir uygulama olmasa da rutin kadın doğum pratiğinde oldukça geniş bir alanda kullanılabiliyor" diye konuştu.

Bir gün önce bu yöntemle ameliyat olan Zeynep Aslan isimli hasta ise "Ben bir gün önce ameliyat oldum. Ameliyatım çok güzel geçti. Hemşireler ve doktor bey çok ilgilendiler. Kendimi evimde gibi hissettim. Şu an ağrım neredeyse hiç yok. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bir ay önce bu teknikle ameliyat olduğunu ifade eden Sevim Kaplan isimli bir diğer hasta da "Ameliyatın ertesi gününde taburcu edildim. Çok şükür hiçbir sorun yaşamadım. 10-15 gün içinde rahatlıkla tüm işlerimi yapabildim. Böyle bir hocaya gerçekten ihtiyacımız vardı, inşallah devam eder" dedi.