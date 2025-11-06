Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden elde edilen bilgilere göre; konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları Türkiye genelinde artış gösterdi.

Van genelinde 2025’in 10 ayında satılan gayrimenkul sayısı ilçelere göre şu şekilde gerçekleşti; İpekyolu’nda 8 bin 991, Erciş’te 3 bin 452, Edremit’te 3 bin 220, Tuşba’da 3 bin 194, Gevaş’ta 518, Çaldıran’da 450, Muradiye’de 400, Özalp’te 352, Gürpınar’da 277, Başkale’de 144, Bahçesaray’da 92, Saray’da 86, Çatak’ta 83.

Van’da bu dönemde yüzde 9,4 oranında artışla 21 bin 259 gayrimenkul satışı gerçekleşti, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 19 bin 438 adet gerçekleşmişti.

Van’da gayrimenkul satışlarından elde edilen toplam harç miktarı ise 408 milyon 251 bin 341 TL olarak kayıtlarda yer aldı. Van’da geçtiğimiz senenin aynı döneminde gayrimenkul satışlarında harç miktarı 245 milyon 448 bin 292 TL olarak kayıtlara geçmişti.