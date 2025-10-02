Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, sosyal bilimlerin insanı, toplumu ve kültürü anlamaya yönelik çabaların merkezinde yer aldığını, geçmişi analiz etmenin yanında bugünü kavramaya, geleceği inşa etmeye imkan sunduğunu söyledi.

Sosyal bilimlerin sadece teorik bilgi üretmediğini aynı zamanda toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirdiğini belirten Görmez, şöyle devam etti:

"Göç, kimlik, küreselleşme, dijital dönüşüm, iklim değişikliği, kültürel etkileşimler ve toplumsal eşitsizlikler gibi çağımızın temel meseleleri, sosyal bilimlerin bakış açısıyla daha derinlemesine anlaşılabilmektedir. Bu açıdan sempozyumumuzda ortaya konulacak bildiriler ve yapılacak tartışmaların sadece akademik literatüre değil, aynı zamanda yerel ve küresel düzeyde politika yapıcı süreçlere de katkı sağlayacağına inanıyorum. Sempozyumun karşılıklı öğrenme, ilham verici fikir alışverişi ve kalıcı işbirliklerinin temellerini atacağına inanıyorum."

Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ercan Çalış ise sempozyumla disiplinler arası düşünce üretimini teşvik etmeyi, bilimsel araştırmaların toplumla ve diğer bilgi alanlarıyla kurduğu ilişkiyi derinleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Çağdaş akademik anlayışın gerektirdiği çoğulcu, katılımcı ve eleştirel bilim ortamının inşasına katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Çalış, şöyle konuştu:

"Toplumların karşılaştığı çok boyutlu ve karmaşık yapısal dönüşümler, artık yalnızca tek bir disiplinin sınırları içinde değerlendirilemeyecek bir hal almıştır. Bu nedenle sosyal bilimlerde farklı metodolojik yaklaşımların, kuramsal perspektiflerin ve çözüm önerilerinin bir araya geldiği akademik platformlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Sempozyumumuz bu noktada, eleştirel düşüncenin, karşılaştırmalı analizlerin ve çok katmanlı akademik değerlendirmelerin serbestçe dolaşıma girebildiği bir bilimsel zemin oluşturma iddiası taşımaktadır. Sempozyumun ilimizde düzenleniyor olması, kentin kadim tarihsel ve kültürel birikimiyle, çok katmanlı toplumsal yapısı dikkate alındığında büyük bir önem taşıyor."

Oturumlarla devam eden sempozyuma, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Akademik sunumların yapılacağı sempozyum, yarın sona erecek.