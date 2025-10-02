İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Paylaşım Projesi Ödül Töreni", İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, proje kapsamında farklı alanlarda dereceye giren öğretmenlere ödülleri takdim edildi.

Eğitim camiasında uygulanan başarılı projelerin paylaşılmasını amaçlayan proje; akademik başarı, sportif ve sanatsal faaliyetler, bilim ve teknoloji, okul ve çevre estetiği ile toplum hizmeti ve değerler eğitimi kategorilerinde hayata geçirilen çalışmaları ödüllendirdi.

Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, başarılı projelere imza atan öğretmenleri tebrik ederek, "Gösterdiğiniz çaba ve özveri, eğitim camiamızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Tüm öğretmenlerimizi kutluyor, çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.