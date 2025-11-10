Van Ferit Melen Havalimanı, 2 bin 750 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistinin yoğun kullanım nedeniyle aşınması üzerine bakıma alınmıştı ve tadilat sürecinin ardından havalimanında ilk uçuşlar 17 Kasım'da başlayacak. Bu gelişme, geçici bir rahatlama sağlayacak olsa da vatandaşlar ve sektör temsilcileri daha kalıcı çözümler talep ediyor.

Van Ferit Melen Havalimanının tek pistle hizmet vermesinin yetersiz olduğunu belirten turizmciler, uzun vadede yeni bir havalimanına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıyor.

Bu kapsamda AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Van'a yeni bir havalimanı yapılması için etüt çalışmalarının başlatıldığını belirtmişti.

TURİZMCİ BEYAZ: VAN’A YENİ BİR HAVALİMANI ŞART

Turizmci Murat Beyaz, uçuşların 17 Kasım'da yeniden başlayacağını belirterek, bu sürecin kendileri için sıkıntılı geçtiğini ve nihayet sona erdiğini söyledi.

Beyaz, Ferit Melen Havalimanı'nın Van'ın ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olmadığını aktararak yeni bir havalimanı gerektiğini ifade etti.

Van’a daha büyük ve konforlu bir havalimanının yapılması gerektiğinin altını çizen Beyaz, şunları söyledi:

“Van Ferit Melen Havalimanı’nın kapalı olması açıkçası bizim için sıkıntılı bir süreçti ve bu süreci nihayet 17 Kasım’da noktalıyoruz. Bunu tekrardan söylemekte fayda var; Ferit Melen Havalimanı, Van’ın ihtiyacını karşılayabilecek bir havalimanı değil. Bunu mutlaka dile getirmemiz ve gündemde tutmamız gerekiyor. Van’a yeni bir havalimanı şart, daha büyük, daha konforlu, en azından iki piste sahip olabilecek bir alanda yapılacak bir havalimanına mutlaka ihtiyaç var. Mevcut havalimanımız bir şekilde değerlendirilebilir ya da en kötü ihtimalle mevcut havalimanına bir pist eklenmesi gerekebilir. Tabii bunun için alan müsait midir, değil midir, onu bilemiyoruz ama mutlaka ikinci bir piste ihtiyacımız var. Yoksa her birkaç yılda bir bu sıkıntıyı yaşamış olacağız.”