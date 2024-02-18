AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Mega projelerinden 24 tanesini tanıttı. Van Uygulama Oteli'nde düzenlenen programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Başkanı Emre Güray, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çatak Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Çoşkunun hakim olduğu salonda projelerinin tanıtımını yapan Arvas, Van'ın ulaşım sorununu çözeceğini söyledi. Van'ın yıllardır hayalini kurduğu tramvay hattının da müjdesini veren Arvas, seçilmeleri durumunda yapacakları icraatleri anlattı.

Edremit-Van YYÜ arası tramvay hattı

Arvas, "Belediyeciliğimiz döneminde Edremit-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında 16 duraklı 25 km uzunluğunda günlük 200.000 kişinin ulaşımına kolaylık sağlayacak tramvay hattı yaparak şehir ulaşım sorunu çözeceğiz. Bu proje ile ilgili şunu söyleyebilirim Van’ın 100 yıllık hayalini Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile gerçekleştireceğiz" dedi.

Edremit-Van YYÜ arası deniz ulaşımı

Van'ın deniz ulaşımını da geliştireceklerini belirten Arvas, "Bizim dönemimizde ilk kez Van Gölü’nde Edremit-İskele-Üniversite hattında ulaşım ve turizm hizmetini 25 dakikada konforlu bir deniz seyahati ile sağlayacak modern deniz otobüslerini belediyemize kazandıracağız." ifadelerine yer verdi.

Arvas'ın ulaşım projeleribüyük alkış aldı.