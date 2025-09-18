Van’da sıcak havalar yerini serinlere bırakırken, beklenen sağanak yağış sonrası hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş olacak. Van genelinde beklenen sağanak yağışlı sistemin Cuma ve Pazar günleri etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Van’da Cuma günü başlaması beklenen sağanak yağışların, Cumartesi günü kısa bir ara vermesinin ardından Pazar günü yeniden etkili olacağı öngörülüyor.

Meteorolojik verilere göre Van’da yarından itibaren 3 günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

İpekyolu;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba;

19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı