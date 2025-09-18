Van’da sıcak havalar yerini serinlere bırakırken, beklenen sağanak yağış sonrası hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş olacak. Van genelinde beklenen sağanak yağışlı sistemin Cuma ve Pazar günleri etkisini göstereceği tahmin ediliyor.
Van’da Cuma günü başlaması beklenen sağanak yağışların, Cumartesi günü kısa bir ara vermesinin ardından Pazar günü yeniden etkili olacağı öngörülüyor.
Meteorolojik verilere göre Van’da yarından itibaren 3 günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak;
Bahçesaray;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
İpekyolu;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Tuşba;
19 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı