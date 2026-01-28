Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün öğleden sonra Van genelinde kar yağışı görülecek. Aralıklı kar yağışının önümüzdeki birkaç gün devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Van ve bölge için uyarılarda da bulundu.

Özellikle çığ tehlikesi için yapılan uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Buzlanma ve don olaylarına ilişkin de; “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı