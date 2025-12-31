Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yapılan son değerlendirmede bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Van ve Hakkari çevrelerinde aralıklı kar yağışlı olacağı belirtildi.

Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde etkisini artıracağı dile getirilen açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Öğle saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.