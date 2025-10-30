Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, uzun süredir gündemde olan İran İslam Cumhuriyeti Van Konsolosluğu'nun açılışına ilişkin olumlu gelişmeleri duyurdu.

Takva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran İslam Cumhuriyeti Van Konsolosluğu’nun açılışına dair bilgi vererek, uzun yıllardır Van TSO’nun gündeminde olan bu konunun, olumlu bir sonuca ulaştığını Vali Balcı’dan öğrendiklerini belirtti.

Konsolosluğun tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Takva, bu adımın İran ile Van arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri güçlendireceğini kaydederek şunları aktardı:

“İran İslam Cumhuriyeti Van Konsolosluğu tamamdır inşallah. Bugün Van Valimiz Sayın Ozan Balcı’dan müjdeyi aldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uzun yılardır Van TSO’nun gündeminde olan ve İran ile kurduğumuz emek köprüsünün mihenk taşı olan İran konsolosluğunun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”