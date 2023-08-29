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Wanhaber / Haber Merkezi

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü tarafından Van’da ilk defa yer altı sulama göleti inşaa ediliyor.

Vali Ozan Balcı, beraberindeki Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ile birlikte İpekyolu ilçesi Irgatlı mahallesinde inşaa edilen Van'ın ilk yer altı sulama gölet inşaatını inceledi.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yatırımlara devem ettiklerini söyleyen Vali Ozan Balcı, "Bu yıl 5 tane gölet ile bir barajın temeli atıldı.

Önümüzdeki yıl da inşallah 8 gölet ve bir barajımızı da yatırım programına alacağız. Bunlar bittiğinde ortalama 1 milyon metrekare alan sulanmış olacak. Yapımı süren göletler bittiğinde hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımıza büyük fayda sağlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.