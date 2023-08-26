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Olay, 22.45 sıralarında , Malatya -Kayseri karayolu Akçadağ Sultansuyu mevkiinde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen Kütahya- Van seferini yapan 06 CNH 747 plakalı özel bir firmaya ait içerisinde 35 yolcunun bulunduğu otobüsün arka lastiğinde başlayan yangın kısa sürede aracı sardı.

Büyük paniğe neden olan yangında araç alevlere teslim olurken, yolcular ise son anda tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık kipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralanın olmadığı olayda, tahliye edilen yolcular bölgeye gönderilen bir başka araçla yollarına devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.iha