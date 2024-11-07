Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi’nin ihale tarihleri açıklandı. Bu kapsamda Van’da da sosyal konutlar yapılacak.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan projede yerel ve yatay mimari ev tasarımları ön plana çıkarılacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerin kullanılacağı konutların tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacağı bildirildi.

Bugün itibari ile başlayan ihaleler Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

İşte Van’ın ihale tarihleri;

23 Aralık 2024’te Van İli İpekyolu İlçesi 682 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.

20 Ocak 2025’te Van İli Gevaş İlçesi 190 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.

28 Ocak 2025’te Van İli Özalp İlçesi 301 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.

Mart 2025’te Van İli Çaldıran İlçesi 118 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.

Nisan 2025’te Van İli Muradiye İlçesi 139 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.

Haziran 2025’te Van İli Merkez İlçesi 470 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.

İşte sosyal konutun yapılacağı illerde ihale tarihleri:

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