Van’a kar yağışı beklenirken, Meteoroloji aynı zamanda buzlanma ve don uyarısında da bulundu.
Meteoroloji’nin yayımladığı hava tahmin raporuna göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusun yoğun olarak görüleceği bildirildi.
Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi ön görülüyor.
Bugün itibari ile bazı ilçelerde etkisini gösterecek olan kar yağışlı sisteminin, yarın ve sonraki gün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından buzlanma ve don uyarısı da yapıldı. Yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:
“Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Van’ın 5 günlük tahmini hava durumu verileri şu şekilde;
Bahçesaray;
11 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu
Başkale;
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu
Çaldıran;
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu
Çatak;
11 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu
Edremit;
11 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
12 Aralık Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu
Erciş;
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu
Gevaş;
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu
Gürpınar;
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu
İpekyolu;
11 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
12 Aralık Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu
Muradiye;
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu
Özalp;
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu
Saray;
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu
Tuşba;
11 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
12 Aralık Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu