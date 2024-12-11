Van’a kar yağışı beklenirken, Meteoroloji aynı zamanda buzlanma ve don uyarısında da bulundu.

Meteoroloji’nin yayımladığı hava tahmin raporuna göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusun yoğun olarak görüleceği bildirildi.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi ön görülüyor.

Bugün itibari ile bazı ilçelerde etkisini gösterecek olan kar yağışlı sisteminin, yarın ve sonraki gün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından buzlanma ve don uyarısı da yapıldı. Yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:

“Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’ın 5 günlük tahmini hava durumu verileri şu şekilde;

Bahçesaray;

11 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu

Başkale;

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu

Çaldıran;

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu

Çatak;

11 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu

Edremit;

11 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

12 Aralık Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu

Erciş;

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu

Gevaş;

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu

Gürpınar;

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu

İpekyolu;

11 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

12 Aralık Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu

Muradiye;

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu

Özalp;

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu

Saray;

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu

Tuşba;

11 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

12 Aralık Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu