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Van'ın İpekyolu Kaymakamlığı'na atanan Diyarbakır Kocaköy Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Erciş Kaymakamlığı'na atanan Erzurum Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Van Saray Kaymakamlığı'na atanan Rize Fındıklı Kaymakamı Eyüp Gürdal, Van Gürpınar Kaymakamlığı'na atanan Erzurum Köprüköy Kaymakamı Yasin Erdem, Van Özalp Kaymakamlığı'na atanan Elazığ Maden Kaymakamı Rahmi Bulut Van'daki görevlerine başladılar.

Öte yandan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan İhsan Emre Aydın, Yozgat Sorgun Kaymakamı olarak atanırken, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Muhammed Emin Nasır ise, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanmıştı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Nuri Mehmetbeyoğlu, Ankara Kızılcıhamam Kaymakamı olarak atanırken, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Yunus Ataman, Kahramanmaraş Elbistan Kaymakamı olarak atanmıştı.

van bölge gazetesi