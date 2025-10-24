Sağlık Bakanlığı, 125. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında yayınladığı münhal kadro listesinde Van iline toplam 69 kadro ayrıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 125. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında açıklanan bilgilere göre; Van’a 49 uzman hekim ve 20 hekim olmak üzere toplam 69 kadro tahsis edildi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun tarafından yapılan paylaşımda ise yeni görevlerine başlayacak hekimlere başarılar dilendi.