Türkiye'nin doğu bölgesinde bir üniversite kurulması girişimlerinin Cumhuriyet öncesine dayandığı da bilinen Van YYÜ, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu.

20 Fakülte, 5 Enstitü, 2 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 50 Araştırma Merkezi ve 67 öğrenci topluluğu bulunan Van YYÜ şehir merkezine 15 km mesafede yer alıyor. Van YYÜ aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kampüs alanına sahip.

2024-2025 akademik yılı itibari ile 31 bin 711 öğrencisi bulunuyor.

Bin 674 akademik personeli bulunan Van YYÜ’nün 3 bin 310 kişilik idari personeli var.