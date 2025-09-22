Kamera Arkası Platformu tarafından özgün hikayeleri ve senaryoları ortaya çıkararak kısa film alanında üretimi teşvik etmek amacıyla düzenlenen ve seçici kurulunda akademisyen Emel Yuvayapan, yapımcı Mehmet Erişdi ve yönetmen Mustafa Haktanır’ın yer aldığı yarışmada finalist senaryolar 15 Eylül’de açıklandı.

Van YYÜ öğrencisi Meryem Gemicioğlu’nun "Meyro’nun Babası" isimli senaryosu da başvuran 182 proje arasında finale kalan 15 eser içerisinde yerini aldı.

Yarışmada dereceye girenlerin 1 Ekim’de açıklanacağı ve birinciye 50 bin TL para ödülü verilecek yarışmada, ilk üçe girenlere ise danışmanlık, ekip, ekipman ve cast desteği sağlanacak. Yarışmada finale kalan diğer senaryolar ise şöyle:

"PersonaNonGrata - Abdullah Şahin, Av/Avcı - Ahmet Rasim Kalaycı, Yama - Ali Rıza Bayazıt, Abbas - Can Kahraman, Eureka - Cansel Duran, Bir Pazar Akşamı - Çağıl Saydam, Deli - Dinçer Batıberk, Kar - Ecre Bayrak, Tarife - Elif Daşkaya, Deliler Köyü - İpek Karan, Gübre - Meryem Demirli, Kanlı Davet - Nida Coşkun, Anne! Babam Bana Kızacak Mı? - Selin Aktaş, Son - Sinem Aşkar."