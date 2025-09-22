Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar" yürürlükten kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin 2018'de çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında uygulamaya koyduğu ilave vergiler üzerine Türkiye'nin de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde karşı tedbirler aldığı ve ABD menşeli bazı ürünlerde ek mali yükümlülük uygulamaya başladığı hatırlatıldı.

Söz konusu tedbirlerin ilerleyen dönemde tarafların attığı adımlara bağlı olarak güncellendiği ve halihazırda belirli oranlarda yürürlükte kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, sürecin iki ülke arasında DTÖ'de de bir süredir değişik panellerde ve müzakerelerde değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, gelinen aşamada ABD ile yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakereler, DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki danışmalar ve panel raporları çerçevesindeki istişareler neticesinde ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüklerin sona erdirildiği bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile ABD arasındaki stratejik bir çerçevede ilerleyen diyaloğun önemli bir unsuru olan ekonomik ilişkilerde temel hedeflerden biri olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışılmaya ve ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, rekabet şartlarının dikkate alınarak çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda politika üretilmeye devam edilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, uluslararası hukuk ve ticaret kuralları çerçevesinde ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya, ticaret diplomasisi ve müzakere süreçlerini etkin biçimde yürütmeye dönük politikalar kararlılıkla sürdürülecektir."