Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılına damga vuracak 5 yeni bölümüyle eğitimde devrim niteliğinde bir adım atıyor! Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek olan bölümler, üniversitenin büyüme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Van YYÜ, öğrencilere yeni ve heyecan verici fırsatlar sunarak, akademik çeşitliliğini artırmaya devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin büyük bir heyecanla duyurduğu bu bölümler, geleceğin mesleklerine hazırlık niteliğinde. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüşmesiyle birlikte, eğitim alanında da büyük bir yenilik yapıldı. Yeni açılan bu bölümlerle birlikte, üniversite, hem yerel hem de ulusal çapta dikkat çeken bir tercih merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

İşte Van YYÜ’nün eğitimde çığır açan o 5 yeni bölümü:

Özel Eğitim Öğretmenliği: Özel gereksinimli bireylere yönelik eğitimde uzmanlaşmak isteyenler için büyük bir fırsat! Fars Dili ve Edebiyatı: İran kültürüne ve diline ilgi duyanlar için eşsiz bir eğitim kapısı! Grafik Sanatları Programı (Özel Yetenek): Sanat ve tasarım dünyasına adım atmak isteyen yaratıcı zihinler için biçilmiş kaftan! Toprak Bilimi ve Bitki Besleme: Tarımsal üretimde verimlilik sağlamak ve doğaya katkı sunmak isteyenler için vazgeçilmez bir seçenek! Tarımsal Biyoteknoloji: Geleceğin tarımını şekillendirecek olanlar için yenilikçi ve bilimsel bir alan!

Van YYÜ, bu yeni bölümleriyle birlikte öğrencilerine sadece bir diploma değil, aynı zamanda geleceği şekillendirme gücü veren bir eğitim sunmayı amaçlıyor. Van, bu bölümlerle eğitimde adını daha da yükseklere taşıyacak!