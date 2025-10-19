Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi yeni acil binası açılış için gün sayıyor. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi yeni acil binasının 2026’nın başında hizmete girmesinin planlandığını aktaran Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, bu sayede hastanenin fiziki altyapısında da iyileşme olacağını söyledi.

Hizmete girecek acil binayla beraber yeni hizmet alanlarının da oluşturulacağını açıklayan Karaman, yeni anne oteli, ameliyathane, çocuk yoğun bakımı gibi alanların da yeni acil binası içerisinde yer alacağını ifade etti

Yeni acil binasının 2025 yılı sonunda tamamlanmasının ve 2026 yılının başında ise hizmete girmesinin planlandığı kaydedilirken acil servis binasında, doğumhane, yoğun bakım üniteleri, anne oteli ve 10 yeni ameliyathane de yer alacak.

“RAHATLAMA SAĞLAYACAK”

Acil binasının, 2025 sonunda teslim edileceğini ve 2026 başında ise tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağını belirten Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, “Hastanemizin acil binası şu anda tamamlanma aşamasında. Bu bina, yetişkin acil, çocuk acil, doğumhane, acil kadın doğum birimleri, çocuk yoğun bakım, yeni doğan ünitesi ve annelerin bebeklerinin tedavisi süresince konaklayabileceği, Türkiye’de örneği olmayan bir anne otelini barındıracak. Ayrıca bu binada 10 yeni ameliyathane yer alacak. Yüklenici firma ile yapılan görüşmelere göre, bina 2025 sonunda teslim edilecek ve 2026 başında tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Acil binasının tamamlanmasıyla, bu birimler yeni binaya taşındığında mevcut hastanede bazı alanlar boşalacak. Bu durum, diğer birimleri yeniden düzenlemek için bize bir rahatlama sağlayacak. Örneğin, çocuk yoğun bakım ve doğumhane alanları boşaldığında, bu alanları farklı amaçlarla değerlendirmeyi planlıyoruz. Özellikle doğumhane alanını endoskopi ünitesi için kullanmayı düşünüyoruz.” dedi.

“TÜM YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİ TEK BİR YERDE TOPLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Ayrıca, 10 yeni ameliyathane ile hastanenin cerrahi kapasitesinin artacağını, mevcut birimlerin yeni binaya taşınmasıyla boşalan alanların ise endoskopi ünitesi gibi farklı hizmetler için kullanılacağını ifade eden Karaman, şunları dile getirdi:

“Uzun vadede, tüm yoğun bakım ünitelerini tek bir yerde toplamayı hedefliyoruz ve fiziki şartlar uygun olduğunda bu planı hayata geçireceğiz. Şu anda hastanemizde biri lokal olmak üzere 13 ameliyathane aktif olarak hizmet veriyor. Bu ameliyathanelerde günde çok sayıda ameliyat yapılıyor ve bazen işlemler gece geç saatlere kadar devam edebiliyor. Son bir yılda ameliyat sayılarımız önceki yıla göre artış gösterdi ve bu artış trendi devam ediyor. Hastanemizin, bölgede üçüncü basamak üniversite referans hastanesi olması nedeniyle, özellikle Van ve çevre illerden gelen komplike ameliyat gerektiren hastalar buraya yönlendiriliyor. Bu durum, mevcut ameliyathane kapasitemizi yetersiz kılıyor. Acil binasındaki 10 yeni ameliyathane devreye girdiğinde, ameliyat randevu sürelerini kısaltarak hastalarımıza daha hızlı ve konforlu hizmet sunabileceğiz. Böylece, hem hastalarımız için daha uygun koşullar sağlanacak hem de hastanemizin hizmet kapasitesi artacak.”