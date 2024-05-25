Filistin’e destek çadırında gönüllü olarak çalışmalarda yer alan Van YYÜ Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Rüveyda Sezer, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sezer, “İlk etapta 13 öğrenci topluluğu bir araya gelerek bir çadır ribatı oluşturmak istedik. Ribatımızın dördüncü gününde topluluk isimlerinden sıyrılıp, Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına bir dik duruş sergileyen öncü bir grup olma kararı aldık. Dolayısıyla şu an topluluk isimleri kullanmadan farklı çalışmalar ve eylemler gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Tiyatro gösterisi, bisiklet turu, gece yürüyüşü, sahil yürüyüşü gibi çeşitli farkındalık çalışmaları yaptık. Çalışmalarımızı çeşitlendirmeye de çalışıyoruz, Filistin’in yöresel yemeklerini de dağıtıyoruz, farkındalık oluşturması adına kapuz Filistin’in direniş sembolü haline geldiği için karpuz dağıtımı yapıyoruz.” dedi.

Devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına etkinlikler yapılırken, İsrail’in saldırıları altında olan Filistin halkı için de çeşitli yardım çalışmalarının yapıldığını belirten Rüveyda Sezer, “Kermesler düzenliyoruz, çalışmalarımızın temelinde öğrenciler olsa da hocalarımız da bizlerle çalışmalarda yer alıyor. Akşam saatlerinde hasbihal çadır sohbetlerimiz oluyor, bunu da üniversitemiz fakülte hocaları ile gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımız katılımcısıyla, davetlisiyle öğrenci profili çiziyor, bunun dışında da Filistin’e destek sağlamak isteyen tüm gönül dostlarını da bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

19’uncu gününde olan Filistin destek çadırında çalışmaların devam edeceği bildirildi.