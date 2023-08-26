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Ahlat etkinlik alanında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne ait kurulan çadırda Van kültürüne ait unsurlar tanıtıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadınlar Korosu, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Yükrük şefliğinde bir konser de gerçekleştirdi.

Van YYÜ’nün çadırı, etkinliğe katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başta olma üzere birçok katılımcı tarafından ziyaret edildi. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Tarihimiz ve kültürümüz için çok önemli bir yere sahip olan Malazgirt Zaferi’ne katkı sağlamak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak Ahlat’tayız.

Üniversitemiz, Ahlat’ı kadim tarihimizin önemli bir mirası olarak görüyor ve burada akademik faaliyetler yürütüyor. Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümlerimiz Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığı’nda restorasyon ve kazı çalışmaları yürütüyor. Mezar taşlarındaki yazıları akademisyenlerimiz çözüyor.

Bugün burada oluşturulan atmosferin tam anlamıyla bir kültür ve tarih şenliği olduğunu söyleyebiliriz. Burada hem kültürümüz yaşatılıyor hem de vatandaşlarımız tarihini, Anadolu`nun fethini, Malazgirt’i, Alparslan’ı daha iyi öğreniyor. Böylelikle milli şuur bilinci oluşuyor. Bu güzel ve anlamlı buluşmaya vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’a ve etkinlikte emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

van bölge gazetesi