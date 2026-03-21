Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahili, göç yolculuğundaki kuşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Göçmen bir tür olan Çıkrıkçın ördekleri, kısa süreli konaklama için Tatvan sahilinde görüntülendi.

Akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı, göç rotası üzerinde bulunan Van Gölü kıyılarında yaptığı doğa gözlemleri sırasında çıkrıkçın ördeklerini kayıt altına aldı. Subaşı, göç mevsiminde bölgeye uğrayan kuşların kısa süreli konaklamalarını fotoğraflayarak önemli bir doğa anına tanıklık etti.

Van Gölü sahilinde dinlenen ve beslenen ördeklerin bir süre bölgede kaldığını belirten Subaşı, bu türün özellikle göç dönemlerinde Anadolu'nun farklı sulak alanlarında görülebildiğini ifade etti. Doğa fotoğrafçılığı açısından göçmen kuşların bu kısa konaklama anlarını yakalamanın oldukça zor olduğunu dile getiren Subaşı, Tatvan kıyılarının kuş gözlemcileri için önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.