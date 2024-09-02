Dijital çağa uygun eğitimler vermeye hazırlanan YÜSEM, yeni dönemde eğitim paketine teknoloji çağına uygun çeşitli eğitimler ekledi.

YÜSEM Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer, yaptığı açıklamada; "Yeni dönemde çeşitli alanlarda yeni eğitimler vermeye hazırlanıyoruz ayrıca bu eğitimlerin bazıları günümüz teknolojisine bağlı olarak ortaya çıkan mesleklere yönelik de olacak. Kaliteli ve eğitim düzeyi yüksek akademisyen kadromuzla beraber hem çağın gerekliliklerine uygun eğitimler vermeyi amaçlıyoruz hem de diğer alanlarda dışarıdan alınan eğitimlerin daha kaliteli ve ulaşılabilir olmasını arzuluyoruz" dedi.

“ÇAĞIN GEREKLİLİĞİNE UYGUN BİR EĞİTİM…”

Kılıçer, "Eğitim almak isteyen öğrencilerimizi sadece bugünün değil, geleceğin de mesleklerine hazırlamak, çağın gerekliliğine uygun programlarla desteklemeyi hedefliyoruz. Günümüz dijital çağ ve buna uygun adımların atılması gerektiğini düşündüğümüz için bizler de yaptığımız istişareler sonucunda internet çağına uygun birtakım eğitimler vermeye karar verdik. Üzerinde çalışıyoruz, net bir durum olunca zaten resmi sitemizden de yayınlanacak." ifadelerine yer verdi.