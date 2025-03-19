Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu; Van YYÜ, Maden Tetkik ve Arama (MTA), AFAD ve Belediyeler Birliği işbirliğinde hazırlanan, aynı zamanda TÜBİTAK’tan da destek alan "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi: Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu, Başkale, Erciş ve Tutak Fayı Proje” çalışmalarının son durumu hakkında wanhaber’e bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan bilimsel çalışmalar yer bilimleri alanında faylarla ilgili araştırmacılara; depremlerin risk derecelerinin belirlemesinde de önemli veriler sunuyor.

Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk öncülüğünde yürütülen bu çalışmalarda Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Selçuk, Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sacit Mutlu da yer alıyor.

“ŞEMDİNLİ, YÜKSEKOVA VE BAŞKALE SEGMENTLERİNİN ARAZİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, geçtiğimiz yaz döneminde projenin Şemdinli, Yüksekova ve Başkale etaplarını tamamladıklarını belirterek, “Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk hocamızın yürütücülüğünde gerçekleştirilen, benim de araştırmacı olarak yer aldığım bir proje bu. 5 farklı fay zonu için belirlenen bir proje aynı zamanda da TÜBİTAK tarafından da ciddi bir bütçeyle destekleniyor. Geçtiğimiz yaz döneminde bu projenin Şemdinli, Yüksekova ve Başkale segmentlerinin arazi çalışmalarını tamamladık. Bölgede İHA uçuşları gerçekleştirdik, fay zonunu detaylı bir şekilde haritalandırdık. Ardından haritalandırdığımız bu fay zonları üzerinde yaklaşık 11 adet paleosismolojik dediğimiz kazı çalışması gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

“FAYLARIN GEÇMİŞ DÖNEMDE ÜRETTİĞİ DEPREMLERİ BELİRLİYORUZ”

Araştırmalar neticesinde haritalanan fay zonları üzerinde 11 adet paleosismolojik kazı gerçekleştirdiklerini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Mutlu, “Gerçekleştirdiğimiz paleosismolojik kazı çalışmalarındaki amaç; araştırmış olduğumuz fayların yaşını belirleyip, o fayların geçmiş dönemde ürettiği depremleri saptayabilmek. Böylece geçmiş dönemlerde meydana gelen depremleri tespit ederek gelecekle ilgili bir çıkarımda bulunabileceğiz. Bu kapsamda yaptığımız araştırmalarda Şemdinli, Yüksekova ve Başkale üzerindeki fay zonları üzerindeki çalışmalarımız bitti fakat yaşlandırma sonuçları henüz elimize ulaşmadı.” diye konuştu.

ARAŞTIRMALARDA FAYLARIN DEPREM TEKRARLAMA ARALIĞI BULUNUYOR

Haziran ayında paleosismolojik kazı çalışmalarının Erciş ve Tutak fayları üzerinde yapılacağını belirten Sacit Mutlu, “Önümüzdeki yaz döneminde de Erciş ve Tutak fayları üzerine yaklaşık 8 adet paleosismolojik kazı gerçekleştireceğiz. Muhtemelen Haziran ayının sonu gibi Erciş ve Tutak etabında da arazi çalışmalarımıza başlamış olacağız. Geçmiş dönemde meydana gelen yıkıcı depremleri tespit ediyoruz. Tespit ederken de mümkün olan en fazla yıkıcı deprem sayısına ulaşmaya çalışıyoruz. Örneğin; bir hendekte 5 adet yıkıcı deprem tespit ettiğimizde aynı zamanda o fayların deprem tekrarlanma aralığını da bulmuş oluyoruz. Deprem tekrarlanma aralığını bulduktan sonra bu fayların en son ürettiği depremi de bildiğimiz için ilerleyen dönemlerde yıkıcı bir deprem üretme zamanını da tahmin edebiliyoruz. Bu da yer bilimleri alanında faylarla ilgili bize risk derecesini belirliyor” dedi.