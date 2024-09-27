Van Valisi Ozan Balcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Karaca başkanlığında Gevaş ilçesindeki tarihi Selçuklu Mezarlığında yürütülen çalışmaları inceleyerek kazı ekibinden bilgi aldı. Çalışma yapan ekibe kolaylıklar dileyen Vali Balcı, “Van’ımızın kültürüne, tarihine hizmet etmeye devam ediyoruz.

Bu gördüğümüz alan Van Selçuklu Gevaş Mezarlığı olarak kabul ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkısıyla Van YYÜ’deki kıymetli akademisyenlerimiz, doktora öğrencilerimiz, öğrencilerimiz geleceğe miras kapsamında restorasyon çalışmaları yapıyor. Tarihimiz ve kültürümüz açısından çok kıymetli bir alan. İnşallah eski Van şehrini de ayağa kaldırdığımız zaman kültürümüze, tarihimize çok anlamlı katkı sağlanmış olacağız.

Burada Halim’e Hatun Kümbeti var, çok kıymetli bir mimari değeri olan tarihsel bir yapıdır. Restorasyon ve belgeleme çalışması bittikten sonra Van’ımızın, Türkiye’mizin kültürüne ve kültür tarihine çok anlamlı, değerli bir katkı olmuş olacak. Çalışmaları yapan bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Müzeler ve Kültür Varlıkları Genel Müdürümüz de özel olarak burayı destekliyor. İnşallah bu çalışma bittikten sonra Van’ımıza çok kıymetli bir eser kazandırmış olacağız” dedi.