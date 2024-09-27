Gevaş Devlet Hastanesi İnşaatında İncelemeler

Vali Balcı, bu hastanenin yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini artıracağını vurguladı Vali Balcı, Van'ın sağlık alanında gerçekleştirdiği yatırımların bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Eğitimden sağlığa, her alanda yürütülen çalışmaların insanları daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olacağını belirtti ve 15 bin sağlık çalışanının bu çabaların merkezinde yer aldığını duyurdu.

Yeni Hastanelerle Sağlık Hizmetleri Artıyor

Balcı, Bahçesaray ilçesinde açılan hastaneden sonra, Başkale'deki 75 yataklı hastanenin ihalesinin önümüzdeki ay yapılacağını müjdeledi. Ayrıca, Kasım ayında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ek 800 yataklı bir bina inşa edileceği müjdesini verdi.

Yenilikçi Projelerle Sağlık Altyapısı Gelişiyor

İpekyolu Bostaniçi Mahallesi'nde yapılacak 150 yataklı hastanenin ihalesinin yanı sıra, eski Askeri Hastane'nin yerine yeni bir hastane projesi önerisinin de değerlendirildiğini aktaran Vali Balcı, bu projelerin Van’ın sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendireceğini söyledi.

Gelecekte Daha Fazla Sağlık Merkezi ve Proje Var

Vali Ozan Balcı, iki Sağlıklı Yaşam Merkezinin yanı sıra yedi Aile Sağlık Merkezinin inşaatının sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, Edremit ve Özalp ilçelerinde de diş sağlığı merkezleri kurulacağının müjdesini vererek, tüm bu yatırımların Vanlıların yaşam kalitesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.