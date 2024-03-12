Vali Ozan Balcı, Van’da kültür ve sanat adına çok güzel işler yapıldığını belirterek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa Van’a yeni bir halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Bittiğinde ilimize çok güzel bir halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi kazandırmış olacağız. Ayrıca hemen yanına çok güzel bir Kültür Merkezinin temelini atacağız. Burası tam bir kültür adası olacak” dedi.

Vali Balcı, çalışmalarını yerinde incelediği kütüphanelerin büyük önem taşıdığına işaret ederek; “Van’ın kültürüne, sanatına, çocukların okuma kültürüne katkı sağlayacak. Van zaten asaletli, kültürlü bir şehir. Bir tuğla da biz koymuş olacağız. 10 tane bebek-çocuk kütüphanesi yaptık. Tefrişleri bittikten sonra onları da açacağız. Eski endüstri meslek lisesini kütüphaneye dönüştürdük. İpekyolu’nda Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü ortaklığında bir kütüphane ve kültür merkezi yapıyoruz. Fidanlığa bir kütüphane kurduk. Edremit’e yeni bir kütüphane açtık” diye kaydetti.

300 okula yeni kütüphane yaptıklarına da vurgu yapan Vali Balcı; “Bir yandan da kitap alıyoruz. Bu hizmetlerimiz çocukların, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için katkı sağlayacak. Ayrıca akademik başarılarına da katkı sağlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim. İlimiz kitap açısından, kütüphane açısından Türkiye’de sayılı illerden oldu” ifadelerini kullandı.