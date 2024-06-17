Van'da kurban bayramının ikinci gününde bayramlaşma programları devam edecek.

Van Valiliği bugün saat 18.00'de Edremit Uygulama Otelinde resmi bayramlaşma töreni yapacak.

Bayramlaşma programına tüm vatandaşlar davet edildi.

VALİ BALCI'DAN BAYRAM MESAJI

Van Valisi Ozan Balcı, bayram mesajı yayımladı.

Vali Balcı, mesajında; "Milletimizin ve İslâm Âleminin hayatında büyük önem taşıyan, şefkat, merhamet ve yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı bir bayramı daha kıymetli Vanlı hemşehrilerimle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu güzel günlerde dargınlık ve kırgınlıkların unutulması, hoşgörü ve dayanışma duygularımızın pekiştirilmesi, kardeşlik ve dostluğumuzun en sıcak şekilde hissedilmesi, acılarımızın paylaşılarak azaltılması için gayret göstermeliyiz" dedi.

Vali Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; "Kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslâm Âleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."