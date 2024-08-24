Van Valiliği Pazar günü için (25.08.2024) Van’ın Çaldıran, Erciş, Muradiye, Özalp, Saray, Başkale, Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri için öğle saatlerinde yerel olarak bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olmasının beklendiğini bildirdi.

Valilik ayrıca Van il genelinde de sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiğini bildirerek, Bahçesaray, Gevaş, Başkale Gürpınar, Çatak ilçelerinde de yer yer fırtınamsı rüzgar olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Van Valiliği, hava durumundan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Yarın (Pazar) Van ilinin kuzey, doğu ve güney ilçelerinde (Çaldıran, Erciş, Muradiye, Özalp, Saray, Başkale, Bahçesaray ve Gevaş) öğle saatlerinde yerel olarak bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması beklenmektedir. Yarın (Pazar) sabah ve akşam saatleri arasında rüzgarın, Van il genelinde kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) güney ilçelerinde (Bahçesaray, Gevaş, Başkale Gürpınar, Çatak) yer yer fırtınamsı rüzgar (50-70 km/sa) şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Yağış ve Kuvvetli rüzgarla birlikte ağaç devrilmesi, çatı uçması, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını, deniz ulaşımında oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.