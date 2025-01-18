Van Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda Van ile birlikte bölge illerinde yarın (19.01.2025) saat 18.00’den, Pazartesi günü ( 20.01.2025) saat 18.00 saatlerine kadar kar yağışı beklendiğini bildirerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

VAN VE ÇEVRE İLLERİ İÇİN UYARI

Van Valiliğinden yapılan paylaşımda; “Yarın (Pazar) akşam saatlerinden itibaren Hakkari ve Van çevreleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinde (Hizan ve Tatvan) aralıklı kar yağışlı olması tahmin edilmektedir. Kar yağışlı sistemin, Pazartesi günü sabah saatlerinde Bitlis'in doğu ilçeleri ile Van merkez ve kuzey ilçelerinde, akşam saatleri itibariyle Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.” denildi.

“GİZLİ BUZLANMA VE KAR YAĞIŞINA DİKKAT”

Valilikten yapılan açıklamada, “Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde (Güzeldere, Kuzgunkıran, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.” ifadelerine yer verildi.